Vers un clash Lady Sonia-Hamond Chic ? Le message qui en dit long

La coach matrimoniale congolaise Lady Sonia s’est offusquée contre les conseils donnés par d’autres coachs matrimoniaux sur la toile. Dans une publication, elle demande tout simplement aux jeunes couples de faire très attention.

Lady Sonia fait une sortie médiatique controversée

L’avènement des réseaux sociaux en Afrique a fait naître une certaine catégorie de personnes adeptes de conseils à travers des vidéos aux femmes et aux couples pour mener à bien leur foyer. Ces personnes spécialisées dans ce domaine sont appelées coaches matrimoniales. Parmi les plus connues sur la toile, il y a l’Ivoirienne, Hamond Chic et la Congolaise, Lady Sonia. Chacune d’elle a une approche différente en matière de coaching matrimonial.

La coach congolaise qui vit en Suisse s’est dressée contre d’autres coaches sans dévoiler de noms. Elles leur reprochent de diviser des couples par leurs conseils. Elle interpelle surtout les jeunes couples à faire très attention. ‘’La personne qui te donne des conseils pour abandonner cet homme avec qui tu es actuellement, stp avant de l’écouter, observe sa vie à elle-même. C’est comment ! C’est correcte ou c’est bancale ? Parce qu’il faut regarder d’abord le CV et le niveau de réussite amoureuse de cette personne avant de prendre ses conseils’’, dit-elle.

Les internautes qui cherchent toujours la petite bête où il n’y a pas ont vu dans cette sortie médiatique de Lady Sonia une occasion de tacler la coach ivoirienne, Hamond Chic, dont les conseils sont parfois controversés. Les internautes ont encore en mémoire l’affaire Bétadine qui a fait beaucoup jaser.