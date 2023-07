Vavoua : Construction de la maison des chefs, Mamadou Touré tient sa promesse

Mamadou Touré avait promis aux chefs traditionnels de Vavoua de construire leur siège. Le ministre ivoirien a tenu sa parole par la pose de la première pierre de l’édifice.

Vavoua : Mamadou Touré tient sa promesse envers les chefs traditionnels

Bonne nouvelle pour les chefs traditionnels du département de Vavoua. Comme promis lors de ’lune de ses rencontres avec les chefs traditionnels de Vavoua, Mamadou Touré a entamé la construction de leur siège.

Vendredi 28 juillet 2023, absent, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a dépêché des membres de son équipe de campagne, notamment le maire Kalou Bonaventure, les députés Sui Guillaume, Drigoné Faya et Sanogo Oumar, pour poser la première pierre de la maison des chefs traditionnels de Vavoua. Les chefs traditionnels ont tous exprimé leur gratitude au candidat du Rhdp qui tient toujours ses promesses.

"Nous sommes très heureux. Notre fils a tenu parole. Dans la tradition, tenir sa parole est fondamentale dans les relations humaines. Mamadou Touré est fiable. Nous allons tenir notre engagement de l'accompagner. C'est une promesse et nous reafformons notre soutient à notre fils", a déclaré le porte-parole des chefs traditionnels. Guillaume Sui, député de Seitifla, s'est dit heureux pour les parents de Vavoua.

"Ça, c'est concret. Au RHDP, nous agissons. Désormais, finis les bavardages et les ragots. Place au travail", a-t-il lancé. Quant à Drigoné Faya, député de Vavoua commune et sous-préfecture, il n'a pas manqué d'inviter les chefs traditionnels à faire confiance à la liste du Rhdp conduite par leur fils Mamadou Touré. "Nous sommes des hommes d'honneur et de parole. Quand nous disons, nous réalisons", a-t-il soutenu.