Côte d’Ivoire : Olivia Yacé enflamme la toile avec une superbe photo

Olivia Yacé est l’une des Miss Côte d’Ivoire qui restera toujours gravée dans la mémoire des Ivoiriens. Son mandat en 2021 a été un véritable succès puisqu’elle a représenté valablement son pays à Miss Monde 2021 à Porto Rico. La belle Ivoirenne a décroché le rang de deuxième dauphine Miss Monde. Ses apparitions sur la toile sont énormément appréciées.

Olivia Yacé sublime les réseaux sociaux avec une photo magnifique

Olivia Yacé n’est plus Miss CI, mais elle reste toujours sous les feux de la rampe sur les réseaux sociaux. La deuxième dauphine Miss Monde 2021 continue d’attirer les regards sur elle. Et elle sait très bien utiliser son image sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler qu’elle a remporté le challenge top model à Miss Monde 2021 à Porto Rico. La Miss Monde Afrique 2021 a déjà en elle les talents de mannequin.

En 2015, Olivia Yacé a été désignée meilleur Top Model féminin du Top 10 de la mode. Elle a même été l'égérie de la dernière collection " dame nature" du styliste ivoirien Gilles Touré. Sa proximité avec l'univers de la mode a été un facteur primordial lors du concours Miss Monde 2021 où elle a brillé de milles feux sur le podium. La fille du maire Jean-Marc Yacé avait également enflammé le T du Festival International de la Mode Africaine (FIMA), du styliste nigérien, Alphadi, le 10 novembre 2022 à Rabat, au Maroc.

Depuis son intégration dans l’agence de mannequinat dénommée ‘’KLA Management’’, à Londres en Angleterre, la fille aînée du maire de Cocody, Jean-Marc Yacé fait la couverture de plusieurs magazines peoples et est l’égérie de plusieurs marques et créateurs. Elle s’est dévoilée une fois de plus sur la toile avec une magnifique photo dont la posture ressemble étrangement à un aigle qui descend pour attaquer sa proie.

Les internautes fascinés par ce shooting artistique lui ont adressé des messages d’encouragements et de félicitations. ‘’Trop d'élégance, trop de classe olichou, tu es et tu resteras la seule miss gravée dans ma tête. Bon vent à toi notre miss monde’’, a dit un internaute. "Tchiaaa voilà pourquoi ton mandat là ne finit pas au yeux de tous. Les autres ont le nouveau titre hein, mais le game là tu ne nous laisses pas les voir’’, a poursuivi un autre. ‘’Encore 30 ans de règne pour toi, tu es la meilleure, vraiment le niveau est haut, les cuissardes comme ça pour toi, c'est une vraie tuerie, conserve encore la couronne s’il te plait’’, ‘’Tu déchires graaaaaaaaave même dans mannequinat, tu es la meilleure. Je te love jusqu'à l'éternité éternelle’’, pouvait-on lire en commentaire.