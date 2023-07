Côte d’Ivoire : David Tayorault lance son festival à Divo

La ville de Divo, dans la région du Lôh-Djiboua, va accueillir en août un nouveau festival. Dénommé "Divo-Festi 2023". Ce festival a été initié par le célèbre arrangeur et artiste, David Tayorault, originaire de la ville.

David Tayorault met sur pied son festival à Divo

Le nom de l’arrangeur-chanteur, David Tayorault marque nécessairement le paysage musical ivoirien. Grâce à l’ancien lead vocal du groupe Les Woya, de nombreux artistes ou groupes musicaux ont pu se faire un nom en Côte d'Ivoire. Aujourd’hui, l’ancien membre du célèbre groupe des années 1980 a décidé de mettre sur les fonts baptismaux son tout premier événement culturel à Divo. Dans le chef-lieu du département de la région du Lôh-Djiboua, le musicien a lancé la première édition du festival socioculturel et sportif "Divo-Festi 2023".

Originaire de Divo, David Tayorault démontre une fois de plus son engagement à sa ville natale en offrant cette opportunité à la population de célébrer ensemble l’art, la musique, le rire et le sport dans une ambiance festive et conviviale. "Divo-Festi 2023" va se dérouler du 17 au 19 août prochain dans dix quartiers de Divo. Il va proposer un tournoi de football maracana, une compétition d’humour, des danses traditionnelles du terroir et des danses modernes, ainsi qu’une compétition de chansons.

Cet événement culturel, initié par le concept "Génération Divo", va célébrer la richesse culturelle et artistique de la région. Il va redonner à nouveau une attractivité socio-culturelle et sportive à la ville comme par le passé. Les différents vainqueurs des quatre catégories en compétition repartiront avec des trophées et des enveloppes.