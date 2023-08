Bénin - fête d'indépendance : Azannaï répond au parti LD et Boni Yayi après leur absence

Les responsables du parti Les Démocrates et l'ancien président Boni Yayi ont manqué aux festivités du 63 ème anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale qui a eu lieu ce mardi 1er août 2023.

La réponse du Pdt RE Ph: (Bénin Espoir) Candide Azannaï au parti LD et Boni yayi

L'absence du parti LD et du président Boni yayi à été annoncée dans des messages publiés sur les réseaux et relayés par certains médias. Selon eux, la situation sociopolitique du Bénin n'est pas propice. Suite à cette action du côté des responsables du parti Les Démocrates et l'ancien président Boni yayi, l'ancien ministre Candide Azannaï répond à leurs actes posés en ses termes « Boni Yayi et des responsables du Parti dit Les Démocrates en mode Feinte de balayeur ».

En effet, pour Candide Azannaï, l’absence de l’ancien président et des Démocrates aux festivités du 63ème anniversaire d’indépendance du Bénin reflète. «( ...) d’une ignoble farce de plus devant le désastre que constitue le fiasco politique de leur compromission », ajoute t-il.

Ainsi, pour l'ancien ministre, l'absence des responsables du parti Les Démocrates et du président Boni yayi relève d'une « feinte de balayeur » et d'une lâcheté. À cet effet, « Il s’agit d’une variante pernicieuse de rouerie politique indécente au regard de la trahison de l’intérêt général et de la compromission politique de leurs auteurs, en somme une lâcheté et une triste fuite en avant » précise Candide Azannaï.

Par ailleurs, il faut noter que pour la fête du 62 ème anniversaire Boni yayi et le parti Les Démocrates avaient marqués vivement leur présence aux côtés du Président Patrice Talon. Cependant, la situation du pays n'est si différente de celle d'aujourd'hui.