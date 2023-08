Mali - Burkina Faso/ diplomatie : présentation des lettres de créance

Le lundi 07 août 2023 dans la République du Mali, une présentation de lettres de créance a été faite par la nouvelle ambassadrice. Il s'agit de S.E.M. DEMBELE Julienne SANON, nouvelle Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République du Mali.

En effet, elle a présenté ses lettres de créance, ce lundi 7 aout 2023, à son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.

La présentation des lettres de créance de la nouvelle Ambassadrice du Burkina Faso plausible auprès de la République du Mali est le signe d'un témoignage de la bonne santé des relations d’amitié et de fraternité entre ces deux nations. Aussi, ce geste prouve la solidarité qui règne entre ces deux Etats. Pour rappel, il faut retenir que le Mali et Burkina Faso, se soutiennent mutuellement dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement social et économique des deux États.

Par ailleurs, la nomination accompagnée de la présentation des lettres de créance viennent renforcer la coopération déjà fructueuse entre le Mali et le Burkina Faso. Deux nations en Transition qui militent pour le bonheur de leurs populations.