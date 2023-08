Mali : 03 axes officiellement lancés au profit de la jeunesse

La salle de Presse du stade 26 mars du mali a servi de cadre au lancement officiel des 03 axes du département conformément au Programme de Travail Gouvernemental (PTG) et au Plan d‘Action du Gouvernement (PAG).

En effet, la cérémonie du lancement a été faite au mali par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim FOMBA. Ce lancement a regroupé nombreuses personnalités notamment les membres du département, les services rattachés et les organes de presse.

Les trois axes officiellement lancés au mali représentent désormais la feuille de route du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Liste des trois axes au profit de la jeunesse au mali

• Jeunesse et citoyenneté

Faso-baara, «Né Jô rô» : Encourager l'investissement humain, l'engagement civique, renforcer la participation des jeunes aux activités citoyennes et améliorer le bien-être de la population dans son ensemble.

• Village d'opportunités : créer des espaces d'opportunités pour les jeunes, renforcer leur capacité, promouvoir l'entrepreneuriat jeune, mobiliser les compétences au profit de la jeunesse malienne.

• Sport citoyen : organiser des initiatives locales dans toutes les disciplines sportives, les activités de sport de masse pour la paix et la cohésion sociale, les rencontres digitales sportives et le sport scolaire.