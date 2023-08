Audience accordée à l'ambassadeur Houssein Taleshi Salehani au Mali

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Bouréma Kansaye, a accordé une audience à Houssein Taleshi Salehani, L’Ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Mali. Une audience qui a eu lieu le lundi 14 août 2023.

À l'issue de cette rencontre, il urge de retenir que les échanges ont porté sur l’intensification de la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’innovation et la technologie entre les deux pays.

Les liens de coopération renforcés entre Mali et Iran

En effet, les deux personnalités ont exprimé leur sentiment à propos de la qualité de la relation scientifique entre l’Iran et le Mali. Ainsi , ils s’engagent à consolider les liens de coopération à travers la mobilité des ressources humaines notamment les enseignants et les étudiants. Une initiative qui permettra le partage des bonnes pratiques en matière de développement de la recherche et la promotion des résultats de l’innovation.

En plus, c'est également une preuve qui prouve le degré de la confiance entre les deux pays.

Par ailleurs, chacun des deux se rassure d'apporter le nécessaire qu'il faut en respectant les normes et principes pour une éducation de qualité et à l'amélioration des conditions d'études.