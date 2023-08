Municipales et régionales : Gbagbo refuse de faire les mêmes erreurs

À quelques jours de la tenue des municipales et régionales en Côte d’Ivoire. Laurent Gbagbo a tenu son grand oral le mardi 22 août 2023. L’ex-président ivoirien a promis qu’il ne s’engageait plus jamais dans la voie du boycott des élections.

Municipales et régionales : Gbagbo et le PPA-CI aux élections malgré "la tricherie"

Au cours d’une conférence de presse tenue le mardi 23 août 2023, Laurent Gbagbo a encore confirmé que son parti, le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), participera aux élections municipales et régionales prévues pour le samedi 2 septembre.

L’ancien président ivoirien a fait remarquer qu’il’ne commettrait pas les mêmes erreurs en boycottent les municipales et régionales.

"Le fait de ne pas aller aux élections après mon arrestation nous a causé beaucoup de dommage. C’est pourquoi nous avons décidé de ne plus boycotter d’élection", a reconnu Laurent Gbagbo, "Entre boycotter les élections pour cause de fraude et aller aux élections, nous choisissons la deuxième option, malgré la fraude orchestrée par nos adversaires", a-t-il mentionné.