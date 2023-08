Côte d'Ivoire-Téléphonie : Après la 5G, voici la e-SIM

La carte SIM virtuelle fait son apparition dans la téléphonie en Côte d’Ivoire, une première dans le pays après les micro puces dans un contexte où le prix des données mobiles fait rage sur le marché local.

Téléphonie : Après la 5G, MTN Côte d’Ivoire lance la E-SIM

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation de l’expérience client, la société de téléphonie MTN Côte d’Ivoire vient de procéder au lancement de la SIM virtuelle ou e-SIM. C'était le vendredi 18 août 2023, pour la première fois en Côte d’Ivoire.

En lançant la SIM virtuelle ou e-SIM, MTN Côte d’Ivoire entend permettre aux Ivoiriens de bénéficier des toutes dernières technologies. En effet, la e-SIM est une innovation technologique permettant au client de bénéficier de tous les services mobiles (appels, Internet, SMS, …) sans avoir besoin d’insérer une carte SIM physique dans son smartphone.

A l’occasion du lancement, plusieurs personnalités, dont Asalfo du groupe Magic System ont salué cette initiative qui vient faciliter la vie des “usagers”.

"En lançant l’E-SIM sur le marché, MTN CI ouvre la voie à de nouveaux usages, encore plus simples et digitaux. Nous devenons un opérateur totalement numérique, assurant une expérience la plus fluide possible pour les clients et les avantages d’une vie moderne connectée", a déclaré Eloge Beonao, représentant la société de téléphonie mobile.

Dans le cas pratique, avec la e-SIM, le client peut bénéficier d’un numéro de l'opérateur et se connecter au réseau mobile en scannant simplement, sur son Smartphone, un QR code disponible au niveau des agences MTN.

Grâce à la e-SIM, le client bénéficie d’un usage pratique et plus sécurisé en évitant les risques liés à la manipulation et la perte de la carte SIM physique.

La E-SIM présente certains avantages. Elle fonctionne notamment avec de nouveaux appareils ultraplats et étanches, grâce à l’économie d’espace physique et à l’absence de fente pour une carte SIM standard.

Elle donne la possibilité de connecter de nouveaux types d’appareils, augmentation du nombre d’appareils connectés par utilisateur et surtout la E-SIM peut héberger plusieurs profils simultanément, avec une capacité de mémoire de 512Ko contre 64 ou 128Ko pour les SIM traditionnelles.