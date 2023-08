Featuring Fally Ipupa-Rihanna : Le rêve du congolais douché par Asap Rocky

Fally Ipupa rêve depuis longtemps de faire un featuring avec Rihanna. Cette collaboration n’a jamais abouti, parce que selon le mari de la chanteuse, l’approche de l'artiste congolais n’a pas été correcte.

Fally Ipupa est une véritable star musicale en Afrique. Il mène depuis 2006 une riche carrière solo couronnée de succès. Avec des genres musicaux tels que le ndombolo, la rumba, le soukous ou encore l’Afro-pop, Fally Ipupa est un artiste tout terrain. Il est considéré comme l’égal francophone de Wizkid dans la zone anglophone. Son statut de grosse star, Dicap la Merveille a réussi à faire des collaborations avec des artistes américains et français comme R-Kelly, Olivia du groupe G-Unit, Ninho, Dadju, Naza et Matt Pokora.

Mais, le congolais rêvait depuis longtemps de faire un featuring avec la chanteuse barbadienne, Rihanna. Il avait d’ailleurs affirmé en 2020 au cours d’une émission radio en France qu’il était en pourparlers avec le staff de l’épouse du rappeur américain, Asap Rocky. Même son cloche en 2021 à l’émission ‘’La boîte à question’’, de Canal+, où il a encore révélé son désir de collaborer avec Rihanna.

Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur les raisons du fiasco du featuring entre les deux artistes. C’est le compagnon de la chanteuse qui l’a dévoilé lors d’une interview . Selon lui, Fally Ipupa n’a pas été très courtois lors de leur contact téléphonique dans la négociation. ‘’Fally Ipupa m’a contacté pour un feat avec Rihanna. Premièrement, je ne suis pas le manageur de ma femme. Ensuite, j’ai refusé parce que je n’ai pas apprécié sa manière de m’aborder. Il m’a appelé ‘My bro’, au lieu de monsieur. C’est lui qui a besoin de visibilité, alors il doit être respectueux. Après, on verra le reste’’, explique-t-il. Le geste du chanteur congolais a malencontreusement créé une mauvaise première impression chez Asap Rocky.