Régionales Haut-Sassandra : Le RHDP dénonce une propagande de la coalition PDCI-PPA-CI

La direction régionale de campagne du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s’insurge contre les agissements de la coalition PDCI-PPA-CI, Alphonse Djédjé Mady et Stéphane Kipré. Elle accuse les deux candidats de mener des actes de propagande dans le cadre des élections régionales dans la région du Haut-Sassandra.

Régionales Haut-Sassandra : Ce que le RHDP reproche à Djédjé Mady et Stéphane Kipré

À en croire un communiqué de la direction régionale de campagne du RHDP portant la signature de Tchin Michel, Stéphane Kipré et Alphonse Djédjé Mady ont organisé une conférence en réaction au communiqué du directeur de campagne de Mamadou Touré dans lequel il dénonçait la destruction des affiches du candidat du parti pouvoir aux régionales dans le Haut-Sassandra.

La direction régionale indique dans une note que "l’attelage MADY-KIPRÉ" confirment et accentuent la dérive "en y additionnant la victimisation et la délation". En effet, précise-t-elle, la coalition PDCI-PPA-CI "cherche à créer la confusion entre les spécimens et les bulletins de vote" et envisage aussi de "faire oublier le vandalisme" de "six panneaux d’affichage", qu’elle "occupe frauduleusement depuis". Par ailleurs, le RHDP estime que Djédjé Mady et Stéphane Kipré font de la CEI le bouc-émissaire de leur impréparation paniquant "devant le ralliement massif des électeurs du Haut-Sassandra. Il accuse sans preuve le RHDP de ce qu’il a lui-même tenté".

"Déstabilisé et désespéré face à la dynamique de changement irréversible dans la région, l’attelage MADY-KIPRÉ a décidé de s'inscrire dans une logique de propagande stérile et potentiellement porteuse de germes de division et de violence. Il cherche manifestement à jeter le plus possible le doute, le trouble et le discrédit sur le processus électoral", dénonce le directeur de campagne de Mamadou Touré qui "invite les populations à la sérénité en maintenant un climat apaisé, durant toute la durée du processus électoral en cours".

Elle se dit "prête à collaborer à toute action devant contribuer à la manifestation de la vérité et recevoir le commissaire de justice que l’attelage MADY-KIPRÉ aura engagé".