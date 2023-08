Didistone et la musique profane : ‘’ça me met mal à l’aise maintenant’’

La fille de Koffi Olomidé, Didistone, se concentre de plus en plus sur sa nouvelle vie de chrétienne. Dans cette optique, elle a décidé de ne plus avoir à faire avec la musique mondaine.

Didistone a banni de sa playlist la musique profane

Didistone est une personne née de nouveau après son baptême par immersion il n’y pas longtemps. La fille de Koffi Olomidé a ainsi coupé tout lien avec les choses dites du monde. Elle veut mieux être en contact permanent avec les réalités spirituelles qu’elle a choisies de suivre aujourd’hui dans sa vie. Celle qui a été nommée ambassadrice nationale par l’UNICEF en RDC, vient aussi de tourner le dos à la musique profane.

La fille du patron du Quartier Latin l’a annoncé en Story sur son compte Instagram. ‘’Cela fait maintenant plus d’un an que je me bats pour arrêter la musique mondaine. Ça ne date pas d’aujourd’hui. Au début, c’était vraiment difficile. J’ai rechuté plusieurs fois, j’arrêtais, je reprenais un peu, puis j’arrêtais encore et ainsi de suite’’, dit-elle. Avant de poursuivre : ‘’Mais là, depuis un moment maintenant, grâce au soutien du Saint-Esprit, j’ai réussi à arrêter complètement. Puis quand tu connais les réalités spirituelles qui se cachent derrière tout ça…Ça te dégoûte. Personnellement, ça me met mal à l’aise maintenant’’.

Consciente de la réaction des fans de son père, Didistone a ironisé en ces termes : ‘’Je vois déjà la réaction de certains là…’’. Malgré qu’elle ait décidé de ne plus faire partie de sa playlist la musique mondaine, elle avait souligné il y a peu en tant qu’une mordue de mode de ne pas abandonner le milieu. D’aucuns trouveront contradictoire les arguments de la fille de Koffi Olomidé concernant la musique profane.