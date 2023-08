Mali: les Ministres Badiallo Touré et Mariam Maiga en séance de travail

Assa Badiallo Toure et Mariam Maiga respectivement Ministre de la Santé et du Développement social et Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, et Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ont ténu une séance de travail avec une délégation des Nations Unies.

Cette délégation est conduite par les sous Secrétaires généraux Carl Skau, Directeur exécutif adjoint et Chef des opérations du Programme Alimentaire Mondial et Edward CHaiban, Directeur exécutif adjoint de l’Action humanitaire et des opérations de l’Unicef en visite sur le territoire malien.

Mali : Une mission conjointe entre les Ministres pour le renforcement du soutien des nations unies

En effet, la mission conjointe de visite de terrain Pam et Unicef entre dans le cadre du renforcement du soutien des Nations Unies. Une initiative pour rehausser ou porter haut les efforts du Gouvernement en matière de prise en charge des besoins humanitaires et sociaux des populations maliennes.

À l'issue de la rencontre les échanges ont été basés sur la protection, l’alimentation, la santé et l’éducation des populations précisément les plus vulnérables.



Par ailleurs, cette séance de travail entre les ministres contribue et renforce les actions du gouvernement pour le développement de la nation.