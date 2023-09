Côte d'Ivoire : Bientôt une application pour la surveillance de la rage

Une nouvelle application électronique pour la surveillance de la rage verra le jour en Côte d'Ivoire. Elle sera le fruit de la collaboration entre le ministère des Ressources animales et halieutiques, dirigé par Sidi Touré et la structure SWISS TPH, un institut suisse intervenant dans le domaine de la santé tropicale et publique.

Côte d'Ivoire : Une application électronique pour lutter contre la rage

Une rencontre a eu lieu le mardi 5 septembre 2023 entre Sidi Touré et Jakob Zinsstag, le chef de service département d’épidémiologie et se santé publique chez SWISS TPH.

Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques et le représentant de cet institut suisse de santé tropicale et publique ont échangé sur le projet Block Rages en vue du lancement d’une application électronique.

La nouvelle application permettra une surveillance intégrée en temps réel de la rage sur l’étendue du territoire national, ainsi que de l’élaboration d’une convention de partenariat entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et SWISS TPH.

Il faut souligner que cette application soutiendra les actions déjà mises sur pied pour l’éradication de la rage en assurant une meilleure traçabilité et réaction des services vétérinaires.