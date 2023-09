Gaz de pétrole liquéfié : Abidjan accueille la 4e édition du West Africa LPG Expo

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly a procédé à l’ouverture de la 4e édition du West Africa LPG Expo le jeudi 7 septembre 2023. Ce rendez-vous des acteurs du secteur gaz de pétrole liquéfié est placé sous le thème "Libérer un potentiel illimité en Côte d’Ivoire".

West Africa LPG Expo : Le gouvernement ivoirien marque son intérêt pour le gaz de pétrole liquéfié

"La Côte d’Ivoire se réjouit d’abriter cette 4è édition de West Africa LPG Expo. C’est un réel plaisir d’être parmi vous, à l’ouverture de votre conférence, pour marquer tout l’intérêt que notre gouvernement porte au développement de l’utilisation du Gaz de pétrole liquéfié (GPL), tant pour les besoins domestiques que dans les activités économiques", a mentionné Mamadou Sangafowa Coulibaly à l’ouverture de la 4e édition du West Africa LPG Expo le jeudi 7 septembre 2023 à Abidjan.

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a également fait savoir que l’utilisation du GPL par les ménages représente un enjeu crucial pour un avenir énergétique plus propre et plus durable, en cohérence avec les engagements internationaux des pays.

Pour lui, "il s’agit non seulement de répondre aux besoins énergétiques actuels et futurs des ménages et des opérateurs économiques, mais aussi d’insérer nos pays dans la modernité".

Catherine Ho, directrice de LPG Expo et initiatrice du salon, n’a pas manqué de souligner que West Africa LPG Expo est un rendez-vous important pour des entreprises évoluant dans le LPG d’exposer leurs produits et services, mais aussi des solutions innovantes et des informations majeures dans le domaine.

La 4e édition du West Africa LPG Expo se tient du 7 au 8 septembre 2023 à l’Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody.