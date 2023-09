Séisme au Maroc : Simone Gbagbo s'incline sur la mémoire des disparus

Dans un message adressé au peuple marocain, Simone Gbagbo s'est incliné sur la mémoire des victimes du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023. La présidente du parti politique MGC (Mouvement des générations capables) a également souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Séisme au Maroc : Simone Gbagbo envoie un message au Maroc

MESSAGE DE DOCTEUR SIMONE EHIVET GBAGBO, PRÉSIDENTE DU MOUVEMENT DES GÉNÉRATIONS CAPABLES (MGC), RELATIF AU SÉISME SURVENU AU MAROC :

Le Royaume du Maroc a subi un terrible tremblement de terre dans la nuit du vendredi 08 au samedi 09 septembre 2023. Ce séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se trouve au Sud-ouest du pays, a causé la mort de plus de 2700 personnes et d'énormes dégâts matériels.

Face à cette catastrophe, je voudrais en mon nom personnel et au nom de mon Parti, le Mouvement des Générations Capables (MGC), m'incliner devant la mémoire de tous les disparus et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. J'adresse mes condoléances et ma compassion au Roi Mohammed VI et à toutes les familles endeuillées.

Fait à Abidjan, le 11 septembre 2023

Docteur Simone EHIVET GBAGBO

Présidente du MGC