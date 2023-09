RDC : Aya Nakamura critiquée pour avoir présenté ses seins à son concert

Aya Nakamura a habitué son public à voir des tenues osées lors de ses concerts. Elle a encore attiré le regard sur elle à son spectacle le vendredi 8 septembre dernier à Kinshasa. Mais, son habillement où on voit ses seins a été critiqué sèchement par les internautes congolais.

Aya Nakamura critiquée pour avoir laissé ses seins à l’air

La chanteuse française-malienne, Aya Nakamura est encore sous les feux des critiques. En spectacle en République Démocratique du Congo (RDC) le vendredi 8 septembre, elle est apparue sur scène avec une tenue assez appelée sparadrap où elle laisse entrevoir une partie de ses seins. Son habillement lors de son concert à Kinshasa, est jugé trop osé par les congolais. Ces derniers accusent même la star de vouloir détruire les bonnes mœurs et la jeunesse.

Comme on pouvait s’y attendre, ils sont nombreux les fans de la chanteuse qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. ‘’Si c’est pour s’habiller ainsi, qu’elle annule son concert. Lors de sa montée sur scène, si on s’aperçoit qu’elle ne s’habille pas comme elle le fait en Europe, on quitte la salle’’, ‘’La personne qui habille cette femme ne l’aime pas du tout’’, ‘’C’est eux comme ça qui sont là entrain de gâté nos enfants avec leurs manière de s’habiller là. Que Dieu les pardonne et les guide sur son droit chemin qui est islam’’, ‘’C’est pas sa faute, quand elles sont sur scène un esprit leur fait prendre des positions inadéquates voir même ça leur anime énormément’’, pouvait-on lire.

L’interprète des chansons ‘’Djadja’’ et ‘’Copine’’, sait parfaitement attirer l’attention sur elle. Ce n’est pas la première fois que l’ex de Vladimir Boudnikoff crée la polémique sur ses tenues lors de ses prestations. Aya Nakamura avait au cours d’un spectacle aux Ardentes, a montré ses fesses au public.