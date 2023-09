Bénin : libération forcée des espaces publics à Cotonou

Le Préfet de Cotonou annonce la libération forcée des espaces publics illégalement occupés. Dans un communiqué en date du 12 septembre 2023, Alain Orounla a invité les occupants illégaux à libérer pacifiquement les espaces concernés.

Bénin : Alain Orounla annonce la libération forcée des espaces publics

Le Préfet Alain Orounla veut sévir contre l'occupation illégale et anarchique des espaces publics à Cotonou. Malgré les nombreuses séances de sensibilisation menées, l'autorité a constaté avec amertume que "les domaines publics sont toujours occupés de façon illégale".

Cette situation, selon le Préfet, créé des désagréments en ce qui concerne la circulation des personnes et des biens. "C'est pourquoi, je tiens à informer les populations que cette situation déplorable ne saurait perdurer et invite tous ceux qui occupent les domaines publics (trottoirs, terre-pleins, centraux, etc.) à libérer sans délai lesdits espaces", a-t-il indiqué.

Les occupants qui ne vont pas libérer volontairement, s'exposent à une opération de libération forcée qui interviendra sans délai.

Énième déguerpissement à Cotonou

Il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, les autorités de la Mairie de Cotonou et de la Préfecture avaient déjà mené des actions pour la libération des espaces publics.

Cette énième action qui s'annonce, fait donc suite à la récidive des populations qui trouvent toujours un moyen de revenir sur les lieux libérés.