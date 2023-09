Côte d’Ivoire : Une artiste ivoirienne se meurt en Suisse

Flora Zalo a inscrit son nom dans le showbiz ivoirien il y a quelques années en France. Installée à Lausanne en Suisse, la chanteuse souffre de beaucoup de maux qui la rongent à petit feu. Elle lance un appel à l’aide.

La chanteuse Flora Zalo est entre la vie et la mort en Suisse

Elle a fait les beaux jours à l’époque de la danse Mapouka en Côte d’Ivoire avec le groupe musical Nigui Saff K Dance. Des années plus tard, cette danseuse s’envole pour l’hexagone. En France où elle réside dans un premier temps, Flora Zalo, c’est d’elle qu’il s’agit devient artiste-chanteuse et sort son premier album en 2007 intitulé ‘’Major d’homme’’. Elle sort par la suite d’autres singles dont le dernier date de décembre 2022 et avec pour titre ‘’Unité paix’’. Celle dont la nouvelle génération ne connaît pas sûrement est devenue aussi productrice d’artistes et initiatrice du festival ‘’Fête des lagunaires’’ en Côte d’Ivoire.

Malheureusement, les nouvelles qui nous parviennent depuis quelques jours concernant cette femme du showbiz qui réside en Suisse à présent ne sont pas réluisante. En effet, c’est la concernée elle-même qui nous envoie un message ce jeudi 14 septembre via Whatsapp. ‘’D’après les médecins je n’ai pas beaucoup de temps à vivre je peux partir à tout moment en cas d’une rechute très grave’’, écrit-elle. Avant d’ajouter : ‘’Les médecins disent qu’on ne peut plus rien faire pour moi je serai transféré à domicile avec un service médical pour une hospitalisation à domicile seulement en cas de gravité que je serai renvoyé à l’hôpital’’.

L’artiste avait donné l’information de sa maladie et lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. ‘’Bonjour je suis l'artiste Flory Z dit Flora Zalo je suis malade depuis 1 mois je souffre de cancer d'utérus endométriose, thrombose portable, thrombose veineuse ovarienne droite, maladie du foie. Je suis sortie de l'hôpital le 28 août et j'ai rechuté et j'ai été réhospitalisée. Ça fait 6 jours aujourd'hui et malheureusement j'ai encore de plus une insuffisance rénale. J'étais au CHUV et j'ai été transférée à l'hôpital de Beaumont qui s'occupe plus des cas graves, maladie incurable et fin de vie. Voici où je séjourne. J'ai besoin de vous même étant malade pour un soutien’’, lançait-elle. Et depuis, les artistes ivoiriens lui témoignent leur soutien comme l’a fait l’humoriste et animateur sur Life TV, Willy Dumbo ce jeudi 14 septembre sur sa page Facebook. ‘’J’ai aujourd’hui une pensée pour l'artiste Flory Zalo de Lausanne. Ma sœur, les médecins ont dit pour toi, mais Jésus n’a pas encore parlé. Que sa main puissante te couvre. Qu’il te lave et te restaure par son sang. Force et courage à toi’’, écrit-il.