Côte d’Ivoire : Des grincements de dents pour le rôle du fils d’Arafat DJ dans le film ‘’Enfant béni’’

Le rôle de Maël Houon dans la série ‘’Enfant béni’’, en tant qu’acteur principal est vu d’un mauvais œil par des internautes amoureux d’Arafat DJ. Parce que ce film qui va retracer la vie du roi du Coupé-décalé ne va pas bien avec le choix de Maël Houon qui n’a pas l’accent ivoirien de son défunt père.

Le rôle du fils d’Arafat DJ dans le film ‘’Enfant béni’’ est mal vu

Une série retraçant la vie et la carrière musicale d’Arafat DJ va bientôt inonder le petit écran. Pour vraiment rendre réel le film, la production a choisi son fils Maël Houon pour incarner le rôle principale. Sauf que celui qui va ressusciter le Daïshikan dans la série baptisée ‘’Enfant béni’’, est déjà contesté par des inconditionnels ‘’chinois’’. Ces derniers ne sont pas du tout d’accord avec le choix opéré par la production.

Les quelques raisons avancées par certains internautes, c’est que le fils du roi du Coupé-décalé décédé dans un accident tragique de moto en 2019, vit en France avec sa maman et n’a pas grandi en Côte d’Ivoire. L’handicap surtout qu’il n’a pas l’accent ivoirien qu’on connaît de son défunt père qui avait sa particularité à manier le Noussi (NDLR : argot ivoirien) avec aisance. Ce que Maël Houon n’a pas et bien vrai qu’il venait régulièrement rendre visite à Arafat DJ à Abidjan, c’est véritablement après la disparition de celui-ci qu’il a pris langue avec le showbiz ivoirien.

Des internautes souhaitent vivement que la production revoit sa copie pour retrouver une personne qui correspond au profil du Commandant Zabra et a bien plus un accent ivoirien pour jouer vraiment le rôle dans la série. Ils ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux. ‘’Pourquoi avoir choisi le fils d’Arafat ? Autant prendre un jeune ivoirien avec l’accent ivoirien (le Nouchi). L’accent de Maël ne convient pas. Cela dénature le rôle d’Arafat, car nous savons tous qu’il était un vrai Nouchi’’, écrit un internaute. Un autre d’ajouter : ‘’La production doit soit travailler sur l’accent de Maël (ce qui est courant au cinéma), soit trouver un acteur plus proche du personnage. L’argument commercial et mémoriel derrière le choix de Maël est léger face aux contraintes techniques du cinéma’’. La production va prendre certainement en compte les préoccupations de ces internautes pour mieux améliorer le film pour qu’il puisse plaire aux nombreux aficionados de l’interprète de la chanson à succès ‘’Moto’’.