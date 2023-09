Côte d'Ivoire : la FIF réagit enfin à l'inondation de la pelouse du stade d'Ebimpé

Suite à l'inondation de la pelouse du stade d'Ebimpé due à la forte pluie qui a eu lieu lors de la rencontre amicale entre les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali, la Fédération ivoirienne de football - FIF, a fini par réagir. Dans un communiqué publié vendredi 15 septembre 2023, l'instance de football ivoirien a d'abord présenté ses sincères excuses aux supporters avant de rassurer que toutes les dispositions seront prises pour remédier aux divers dysfonctionnements constatés lors de cette confrontation.

Inondation de la pelouse du stade d'Ebimpé : la FIF assure remédier aux dysfonctionnements constatés

La Fédération ivoirienne de football - FIF, s'est exprimée sur les évènements qui se sont déroulés mardi dernier à l'occasion du match amical entre les Eléphants et les Aigles. À travers un communiqué, le directeur exécutif de la faîtière a expliqué que la décision de l'interruption de la rencontre a été prise pour préserver l'intégrité physique des joueurs, étant donné que la forte pluie survenue à ce moment, a rendu le terrain totalement impraticable.

« La FIF exprime, en outre, ses regrets à l'endroit des supporters qui n'ont pas pu avoir accès au stade nonobstant le fait qu'ils étaient en possession de leurs billets », a précisé également le communiqué signé de G. Armand Désiré Gohourou.

Par ailleurs, la note indique que toutes les dispositions vont être prises pour remédier à tous les dysfonctionnements constatés lors de cette belle affiche qui a réuni de nombreux férus du football.

COMMUNIQUÉ

Le mardi 12 septembre 2023, le match amical international opposant la Côte d'Ivoire au Mali a été interrompu après la première mi-temps suite à la survenue d'une forte pluie qui a rendu le terrain impraticable. Cette interruption, nécessaire pour la préservation de l'intégrité physique des joueurs a été décidée par les officiels de la rencontre.

Face à cette situation indépendante de leur volonté, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) ainsi que les joueurs et l'encadrement technique de la Sélection nationale présentent leurs excuses aux supporters et à l'ensemble du public sportif ivoirien qui s'étaient fortement mobilisés pour faire de ce match une belle fête du football.

La FIF exprime, en outre, ses regrets à l'endroit des supporters qui n'ont pas pu avoir accès au stade nonobstant le fait qu'ils étaient en possession de leurs billets.

En tout état de cause, la Fédération tient à remercier les supporters et l'ensemble du public sportif pour leur mobilisation derrière les Eléphants et assure que toutes les dispositions seront prises pour remédier à tous les dysfonctionnements constatés lors de ce match test.

L'objectif étant, en accord avec la CAF et le COCAN, d'avoir une organisation prête et efficiente pour les matchs de la CAN Total Énergie 2023.

LE DIRECTEUR EXÉCUTIF

G. Armand Désiré GOHOUROU