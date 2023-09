Concours du jeune entrepreneur : Kadjidja Silué remporte le prix BJKD

Kadjidja Silué, patronne de la marque SEKO, a remporté la 6e édition du prix BJKD. Elle a été désignée lors de la finale qui a eu lieu le samedi 16 septembre 2023 à Abidjan. La jeune entrepreneure ivoirienne succède ainsi à Zalika Barro.

6e édition du Prix BJKD : Kadjidja Silué succède à Zalika Barro

Le nom du vainqueur de la 6e édition du grand prix BJKD (Bénédicte Janine Kacou Diagou) a été dévoilé le samedi 16 septembre 2023. Kadjidja Silué, qui a remporté les faveurs du jury est montée sur la plus haute marche du podium. La fondatrice de l'entreprise SEKO, une marque ivoiriennes de sandales pour hommes basée à Abidjan, est repartié avec un chèque de 25 millions de francs CFA, notamment 15 millions de francs CFA en numéraires et 10 millions de francs CFA pour la formation.

N'zé Asséko Pamella Hairath Olunfunké, fondatrice de la Maison Funké, spécialisée dans les vêtements et accessoires, a gagné le second prix assorti d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Venu tout droit du Tchad, Abakar Mahamat, patron de Telemedan, une structure de développement de solutions de téléconsultation augmentée, s'est vu décerner le prix de la digitalisation. L'entrepreneur tchadien a empoché un chèque de huit millions de francs CFA.

En outre, le prix SODECI de l'entrepreneuriat féminin est revenu à Pascaline Nenda, de nationalité camerounaise. La créatrice de la marque Lamama évoluant dans l'agroalimentaire a bénéficié d'un chèque de cinq millions de francs CFA. Diariétou Dia du Sénégal et sa marque Karaw International a remporté le prix OAPI de la meilleure performance, d'une valeur de trois millions de francs CFA.

Partenaire de la Fondation BJKD, les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ) ont décidé d’offrir deux (2) Prix, d’une valeur de 5000 $ qui permettront à deux lauréat∙es du Prix BJKD de participer à la 2e édition du Rendez-vous d’affaires de la Francophonie qui aura lieu du 12 au 14 juin 2024 à Québec.

Pour sa part, Olga Djadji, présidente de la fondation BJKD, a salué la particularité de la 6e édition de ce prestigieux prix. Cette 6e édition constitue pour nous un moment particulier, compte tenu de la réponse qu’apporte le Prix BJKD aux enjeux et aux défis de développement en lien avec l’autonomisation des jeunes, et en considérant l’intérêt sans cesse croissant que suscite ce Prix auprès de la jeunesse africaine et de nos partenaires", a-t-elle déclaré.