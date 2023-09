Côte d'Ivoire : Le DG de l'OIPI célèbre l'excellence à Grand-Bassam

Dr Assandé Paul, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), a parrainé récemment une journée d'excellence à Grand-Bassam. Il a saisi l'occasion pour inciter les élèves à embrasser le chemin du travail et de la détermination afin de faire partie des meilleurs.

Côte d'Ivoire : Le DG de l'OIPI parraine une journée d'excellence à Grand-Bassam

Dr Assandé Paul s'est rendu dans la localité de Grand-Bassam il y a quelques jours afin de prendre part à une journée d'excellence organisée par le Collège Privé la Vision Future. Le directeur général de l'officie ivoirien de la propriété intellectuelle a exhorté les 20 meilleurs élèves au BAC et les 12 meilleurs du BEPC à poursuivre sur leur lancée.

"Les relations que j'ai eues dans ma vie, je les ai eues dans le cadre de mes relations de travail avec les gens. J'ai été recommandé, chaque fois, parce que j'ai travaillé avec une première personne qui a aimé le travail que j'ai produit pour lui. Jeunes femmes et jeunes hommes, pour ceux qui ont eu le BEPC je pense qu'il vous reste 3 ans pour arrêter de porter le bleu-blanc. Je vous encourage à étudier. La Côte d'Ivoire a institué les journées nationales d'excellence où on célèbre tous les acteurs du plombier au ministre. Tout le monde est célébré pour dire que quand tu mets du sérieux dans ce que tu fais, quelle que soit la profession que tu exerces, cela finit toujours par payer", a déclaré le patron de l'OIPI.

Poursuivant, le parrain de la journée de l'excellence a fait savoir aux élèves que "la compétition de demain commence maintenant". "Donnez-vous toutes les chances de concourir avec les gens qui vont venir de partout dans le monde. Le plus important dans la vie, c'est d'être très bien formé. Quel que soit le choix de filière que vous allez faire, soyez-en le meilleur. Il faut vous distinguer des autres", a-t-il conseillé.

Degboué Yao Euloge, le fondateur de ce temple du savoir, a profité de cette tribune pour donner les motivations de cette initiative."Cette année, nous sommes à la 4e édition de notre fête de l'excellence qui est marquée par la deuxième promotion des bacheliers et la quatrième du BEPC. Cette cérémonie vise à promouvoir la réussite scolaire et à développer une saine émulation entre nos élèves. Pour cette 2e promotion terminale, le taux de réussite est de 60 % pour la série A et de 42,42 % pour la série D. Quant au BEPC, le taux de réussite est 78,20 %. Notre satisfaction se trouve dans le travail accompli et les résultats qui en ressortent", a-t-il expliqué.

Les meilleurs bacheliers ont reçu des prix spéciaux. Gueu Ange qui a obtenu son sésame pour les études supérieures en classe de première, s'est classée 4e. Quand N'guessan Marie Françoise occupait la 3e marche du podium. Cette dernière est repartie avec une enveloppe de 100 000 FCFA. Kotoka Marie Éva qui s'est classée 2e avec 235 points au bac D est rentrée chez elle avec un ordinateur portable. C'est Assemian Paul Keren qui est la major de la promotion avec 251 points. Elle s'en sort avec une bourse d'études annuelle de 1 million sur 3 ans. Tous les lauréats ont reçu des packs alimentaires et des bons de permis de conduire.