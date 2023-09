Etats-Unis : DJ Khaled parle de sa rencontre avec Arafat DJ

Le rappeur et producteur américain, DJ Khaled a fait la connaissance d’Arafat DJ au cours d’une édition de la cérémonie des MTV Africa Music Awards. Sa rencontre avec la légende du Coupé-décalé a été tout simplement extraordinaire.

DJ Khaled : ‘’Il était juste incroyable !!! C'était un génie’’

Arafat DJ de son vivant a donné une lettre de noblesse au Coupé-décalé. Grâce à lui, le mouvement musical créé par feu Douk Saga a même traversé les frontières de la Côte d’Ivoire. En Europe et surtout en France, l’Influemento fait danser les français au son de ses différentes chansons qui allient allègrement le Coupé-décalé à la Techno Music. Ce qui fait que le style musical du fils de Tina Glamour était différent des autres artistes Coupé-décalé ivoiriens.

Même aux Etats-unis, le Coupé-décalé s’est nettement implanté avec la force qu’a donné Arafat DJ à cette musique made in Côte d’Ivoire. Dans quelques boîtes de nuit black dans le pays de l’Oncle sam, les notes du Coupé-décalé sont jouées avec à l’honneur celles du Beerus Sama.

C’est comme cela que le célèbre rappeur et producteur américain, DJ Khaled fait la connaissance du Daïshikan lors d’un événement pour célébrer la musique africaine et récompenser les artistes africains. Il a été subjugué par la voix et la manière de chanter d’Arafat DJ. ‘’J'entendais parler de son mouvement Coupé-décalé mais j'étais pas trop intéressé jusqu'au jour où on s'est rencontré lors du MTV Africa music Awards j'ai lancé un freestyle party oh my God le Mec à déchiré sur un Beat hip-hop accompagné d'un langage dont j'ignorais il était juste incroyable !!! C'était un génie, il m'a amené dans un état d'esprit différents je pense que l'Afrique à énormément de choses à apporter dans l'industrie musicale mondiale’’, explique-t-il.