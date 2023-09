Côte d’Ivoire : La veuve d’Arafat DJ, Carmen Sama, cambriolée

C’est une nouvelle qui attriste en ce moment Carmen Sama. Sa chambre à coucher dans ma maison a été visitée par des cambrioleurs qui ont pris de nombreux objets de valeur.

Carmen Sama victime d’un cambriolage dans sa chambre

La maman de Rafna, Carmen Sama, est actuellement très désemparée. Elle ne sait pas où mettre la tête. Des individus malintentionnés ont profité de l’absence de la veuve du roi du Coupé-décalé, pour s’introduire par effraction dans sa maison et de surcroît sa chambre à coucher. Ces quidams ne sont pas venus juste pour admirer la demeure de l’infleunceuse.

Ils ont mis la main sur plusieurs objets de valeur qu’ils ont trouvés dans la chambre de Carmen Sama. C’est la victime elle-même qui a donné la triste nouvelle sur son compte Snapchat. "Je viens de constater que je me suis faite cambrioler... Ma chambre a été complètement retournée. J'ai perdu mon ordi, des bijoux, ma Xbox et des téléphones. J'ai trouvé la baie vitrée de ma chambre ouverte et des traces de pas dehors sur un poteau électrique’’, explique-t-elle. Avant de continuer : ‘’Pourtant j'ai quelqu'un qui surveille chez moi... C'est trop grave".

De nombreux internautes ont été choqués d’apprendre cette mauvaise nouvelle qui touche la veuve d’Arafat DJ. Ils lui ont témoigné leur soutien avec des commentaires. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que la mère de Rafna est victime de cambriolage. En Octobre 2020, elle a été confrontée à pareille situation.