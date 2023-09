La Côte d'Ivoire développe ses partenariats économiques

Le Président Alassane Ouattara, dans le but de développer son pays, mène des actions salutaires pouvant rehausser l'économie de la nation. Ainsi, le premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, montre sa satisfaction après la tenue en Côte d'Ivoire, la 9ème édition du Business Forum Makutano. Un premier réseau d’affaires d’Afrique centrale développé par la République démocratique du Congo, qui ouvre la voie au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Cet événement a eu lieu le mercredi 20 septembre 2023 à Abidjan Sofitel hôtel Ivoire.

9ème édition du Business Forum Makutano: le gouvernement ivoirien renforce ses

relations économiques et commerciales



En effet , l'objectif principal de cette cérémonie d'ouverture des travaux de cette édition est de stimuler les échanges commerciaux intra-africains. À cet effet, c'est une grande joie pour le Chef d'Etat et son gouvernement d'acceuillir à Abidjan ce bel événement. « Nous sommes honorés d'accueillir à Abidjan ce grand et bel événement de renommée continentale qu'est devenu Makutano, et qui se tient pour la première fois hors d'Afrique centrale. Puisse ce forum nous permettre de développer des partenariats économiques, prospères et durables entre nos deux nations, et ceux du continent africain. Nous espérons que cette 9ème édition du Makutano d'Abidjan contribue significativement au rayonnement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo, et plus globalement à faire avancer les échanges continentaux pour qu'advienne une Afrique forte et prospère, en harmonie avec elle-même» , a montré et souhaité avec satisfaction le Chef d'État, Allasane Ouattara.

Pour le premier Ministre, Patrick Achi, le formu Makutano signifie en swahili « rencontres, intersections ». C'est une plateforme d'échanges en Afrique qui permet mieux de penser à l'intégration africaine.

Dans les années antérieures , plus précisément en 2022, on peut remarquer une évolution au niveau des échanges commerciaux. Environ 7,2 milliards de FCFA contre 6 milliards de FCFA en 2021. C'est du moins ce qu'on peut retenir de l'intervention du premier ministre à propos de l'évolution des échanges commerciaux en côte d'Ivoire.

Par ailleurs, il urge de noter que ce forum prend fin le 21 septembre 2023 avec un panel qui sera dédié aux femmes leaders du pays .