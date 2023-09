The Bachelor Afrique Francophone-Saison 2 : Le nouveau Bachelor victime déjà de railleries

Les internautes sont déjà découragés du nouveau Bachelor dans la saison 2 de l’émission ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’. Au-delà d’un physique séduisant, c’est sa voix qui pose problème. Rapidement, il est victime de moqueries sur les réseaux sociaux.

Le nouveau Bachelor fait face à des moqueries sur la toile

Depuis quelques jours, l'identité du nouveau Bachelor qui va jouer le rôle dans la saison 2 de l’émission de téléréalité qui débute le samedi 7 octobre prochain sur Canal+ Pop, ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, a été dévoilée par la production. C’est un jeune homme d’une trentaine d'années et de nationalité camerounaise. Il a une corpulence impressionnante qui fait rêver toutes les femmes. Il est dans les affaires en France et il s’appelle Clive Ketu Mbaku.

Le remplaçant de l’ivoirien Joël Williams qui va faire chavirer le cœur des 20 jeunes filles dans la prochaine saison fascine déjà et c’est un bel homme. Les usurpateurs d’identité ont trouvé le malheur plaisir de créer des pages Facebook pour pouvoir arnaquer des internautes.

A la suite à cela, le nouveau Bachelor est monté au créneau à travers une vidéo pour effectivement confirmer que c’est lui qui sera bel et bien présent dans la deuxième saison de ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’. Malheureusement, lorsqu’il a pris la parole, les internautes en majorité les femmes ont été très déçues de l’entendre. Il y a un grand écart entre le physique de Clive Ketu Mbaku et la voix.

Le nouveau Bachelor a rapidement commencé à être comparé à Joël Williams. D’aucuns ont affirmé qu'ils préfèrent le précédent Bachelor, parce qu’il n’est même pas à la hauteur de ce dernier au niveau de l’éloquence. Les moqueries et autres railleries se sont déjà faites entendre à travers des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. ‘’C’est quel Bachelor ça !???? Aucune éloquence, aucune classe, niveau de langage approximatif ! Juste des muscles… Peut-être qu’il a d’autres choses à nous proposer. On verra bien’’, ‘’Rien de chez rien, que des bras et de la récitation. Wesh, cessez de le comparer à Joël’’, pouvait-on lire. Un célèbre blogueur camerounais, Jorel Jacques Zang s’est aussi mis dans la danse pour se moquer de son compatriote dans un post dans la nuit du mercredi 20 septembre sur sa page Facebook. ‘’Votre Bachelor-là. À l'entendre (entre la voix et le physique il y'a un grand écart. On dirait Grand P). Je crois qu'au final on l'a ‘’survendu’’’’, écrit-il.