France : Didier Drogba et une constellation de célébrités au dîner en l’honneur du Roi Charles III

Le Roi Charles Roi III et sa femme la Reine Camilla Parker Bowles d’Angleterre sont en France pour une visite officielle en France depuis le mercredi 20 septembre. Un dîner a été en l’honneur du couple royal avec la participation de 160 convives dont Didier Drogba et sa femme, Gabrielle Lemaire.

Didier Drogba et Gabrielle Lemaire invités spéciaux au dîner en l’honneur du Roi Charles III en France

Le tapis rouge a été déroulé le mercredi 20 septembre à un nombre impressionnant de personnalités publiques au château de Versailles en France au dîner en l’honneur du nouveau monarque britannique, le Roi Charles III et sa compagne la Reine Camilla. Triées sur le volet, il y avait à ce dîner d’Etat, des célébrités du monde de la musique, du sport, du cinéma, de la politique, etc.

A ce prestigieux dîner offert d'Etat au château de Versailles en l'honneur de la visite officielle du Roi et de la Reine d'Angleterre en France où tous les médias du monde avaient leur projecteur braqué sur la cérémonie, la Côte d’Ivoire a été fortement représentée avec la présence de Didier Drogba et sa compagne Gabrielle Lemaire. Le couple ivoirien était l’invité spécial du Président français, Emmanuel Macron.

L’ancien attaquant des Blues de Chelsea et des Eléphants de Côte d’ivoire est arrivé habillé dans une veste noir au noeud papillon au bras de sa sublime femme, Gabrielle Lemaire qui était vêtue à son tour d’une robe scintillante fleurie qui laisse entrevoir tout le haut de son corps. Les premiers mots de l’emblématique ancien joueur ivoirien à la sortie de cette soirée est de confier que "l'histoire entre la France et l'Angleterre qui est très forte, dépasse les hommes et qui va se perpétuer dans le futur".