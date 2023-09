Burkina Faso / Emploi : près de100 emplois directs créés

Bientôt une usine de transformation de tomates sera fonctionnelle au Burkina Faso. Ainsi, avant le démarrage effectif des activités, la première pierre a été posée par le président Ibrahim Traoré le samedi dernier. Une initiative qui résulte du programme de l’Entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, lancé en juin 2023 à Ouagadougou par le Président Ibrahim Traoré.

Pose de la première pièrre de l’usine de la transformation de tomates au Burkina Faso

C'est partir pour 6 mois. Les différents responsables ont environ 180 jours à faire pour livrer le chantier et permettre la mise service des activités pour la nouvelle usine de transformation. En effet, cette construction occupera une superficie de 3 hectares avec une capacité de production de 5 tonnes de concentrés de tomates par heure.À cet effet, le démarrage des différentes activités au sein de l'usine, permettra au gouvernement de créer plus de 100 emplois directs et de plus de 5 000 emplois indirects. Pour rappel, il faut noter que la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates a eu lieu trois mois après le lancement des travaux sur le terrain.Par ailleurs, la ville de Bobo-Dioulasso est celle ciblée pour accueillir l'unité de transformation de tomates.