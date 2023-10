Le shakhtar donetsk attaque l'Olympique Lyonnais en justice pour un transfert

Selon ESPN, le Shakhtar Donetsk a déposé une plainte contre l'Olympique Lyonnais auprès de la FIFA. Le club ukrainien reproche aux Gones d'avoir empoché un million d'euros lors du prêt de Tetê à Leicester en janvier dernier alors qu'il était toujours sous contrat avec le Shakhtar Donetsk. En 2022, l'actuel joueur de Galatasaray était parti à l'OL après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne.

Le shakhtar donetsk attaque l'Olympique Lyonnais en justice

L'Olympique Lyonnais (OL) fait face à une nouvelle affaire délicate. Selon ESPN, le club français, actuellement dernier au classement de la Ligue 1, est visé par une plainte du Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien reproche à l'OL d'avoir reçu un million d'euros lors du prêt du joueur Tetê à Leicester.Il convient de noter que Tetê, un ailier brésilien de 23 ans, était toujours sous contrat avec le Shakhtar Donetsk en janvier 2023. Il y a environ un an et demi, le joueur a été prêté à l'OL par le club ukrainien en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, neuf mois après son arrivée à Lyon, il ne faisait plus partie des plans de l'entraîneur Laurent Blanc.Serhiy Palkin, directeur exécutif du Shakhtar Donetsk, a déclaré : "Lorsque le joueur a quitté notre club pour la première fois en utilisant l'Annexe 7 (une règle de la FIFA facilitant le départ des joueurs évoluant en Ukraine au début de la guerre), il a rejoint l'OL et ils l'ont ensuite prêté à Leicester pour un million d'euros. Ils ont abusé de l'Annexe 7... Le joueur avait un contrat avec nous. Il semble qu'ils aient bénéficié financièrement aux dépens de notre club."Pendant ses 30 matchs sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, Tetê, qui évolue actuellement à Galatasaray, a marqué huit buts et délivré dix passes décisives toutes compétitions confondues. En avril 2022, le joueur brésilien a également participé aux quarts de finale de la Ligue Europa contre West Ham (1-1, 0-3).Il reste à voir comment cette affaire se développera et quelles seront les conséquences pour l'Olympique Lyonnais, qui est déjà confronté à des difficultés sportives en tant que lanterne rouge de la Ligue 1.