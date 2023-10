Nigeria : Bola Tinubu annonce une hausse des salaires

Au Nigeria, à la veille d'une grève générale, Bola Tinubu annonce une hausse des salaires. Les deux principaux syndicats des travailleurs du Nigeria ont annoncé une grève illimitée le 3 octobre, pour protester contre le coût de la vie. Le gouvernement Nigerian a annoncé une série de mesures prises pour but d’éviter le débrayage.

Nigéria : Tinubu annonce une hausse des salaires

Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé dimanche 1er octobre plusieurs mesures provisoires visant à atténuer l'impact du coût de la vie sur son peuple, à l'issue d'une réunion avec les deux principaux syndicats du pays. Selon un communiqué présidentiel, ces mesures augmenteront temporairement les salaires de tous les fonctionnaires de 35 000 naira (45,47 dollars) sur six mois.

La source a indiqué que 15 millions de foyers recevront également une allocation mensuelle de 25 000 naira au cours des trois derniers mois de cette année. Le gouvernement fédéral s'est également engagé à accélérer le déploiement de bus au gaz naturel comprimé (GNC) pour résoudre les problèmes de transports publics liés à la suppression des subventions aux carburants. Le gouvernement nigérian renoncera à la taxe sur la valeur ajoutée sur le diesel pour les six prochains mois et fournira un financement aux micro, petites et moyennes entreprises.

Rappelons que les deux plus grands syndicats du Nigeria, le Nigeria Labour Congress (NLC) et le Trade Union Congress (TUC), ont annoncé une grève illimitée à partir du 3 octobre pour protester contre la vie chère. Pour les dirigeants syndicaux, la grève illimitée est le résultat de « l'insensibilité » d'Abuja aux souffrances de sa population après l'abolition des subventions sur l'essence.

Depuis son entrée en fonction fin mai 2023, le président Tinubu a pris une série de mesures pour renforcer l'économie nationale, mais celles-ci n'ont affecté que les conditions de vie des ménages, le taux d'inflation global ayant dépassé le seuil de 25 % en août. sur 2023.