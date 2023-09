Nigéria : Le succès fulgurant post-mortem du rappeur Mohbad

Le rappeur nigérian, Mohbad, est décédé le mardi 12 septembre dernier. Depuis sa disparition brutale, sa musique connaît une ascension fulgurante sur différentes plateformes de musique.

La musique de Mohbad connaît un succès fou après son décès

La disparition tragique du rappeur nigérian, Mohbad, le mardi 12 septembre dernier, a bouleversé le monde musical et ses nombreux admirateurs. Son corps a été exhumé pour faire l’objet d’une autopsie pour déterminer les circonstances de son décès par les autorités de son pays. Mais, avant le résultat, on parle d’un empoisonnement présumé qui a causé la mort du chanteur de 27 ans.

Alors que Ilerioluwa Oladimeji Aloba alias Mohbad était relativement méconnu de son vivant, sa musique connaît depuis un engouement inestimable auprès de nombreux mélomanes à travers le monde. Ses chansons ont atteint un record impressionnant d’écoutes et de téléchargements sur les différentes plateformes de musique. Ses téléchargements et ses streams atteignent désormais 1,2 milliard sur le classement musical d’Apple.

Selon le blog Stars Kmer, le chanteur nigérian a grimpé à la 58ème place des artistes numériques les plus vendus dans le monde. Ce classement est établi en fonction de la présence d’un artiste sur iTunes et des chiffres de streaming à travers le monde. Le défunt rappeur est désormais classé devant des artistes internationaux renommés tels qu’Eminem, Nicki Minaj, 21 Savage, Chris Brown, Lady Gaga, Drake, Rema, Wizkid, Burna Boy et bien d’autres.

Cette prouesse posthume pourrait valoir à Mohbad des nominations et même des récompenses lors de cérémonies prestigieuses. Selon le blog, les soumissions pour les nominations se terminent bientôt et les résultats seront annoncés en novembre, tandis que les gagnants seront révélés en février. Il est fort probable qu’il puisse remporter un prix lors du prochain Grammy Awards.