Prepa CAN 2023: 26 Lions de l'Atlas pour défier la Côte d'Ivoire et le Libéria avec une surprise

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas mercredi 04 octobre 2023. Une liste de 26 joueurs pour affronter la Côte d'Ivoire en amical puis le Libéria en rattrapage de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations - CAN 2023.

Liste des 26 Lions de l'Atlas pour affronter la Côte d'Ivoire et le Libéria

Ils sont au total 26 joueurs appelés par le patron du banc des Lions de l'Atlas, pour les rencontres de la trêve internationale du mois d'octobre. Dans la liste de Walid Regragui, on note le grand retour du milieu de terrain et cadre de la sélection, Hakim Ziyech, qui évolue désormais en Turquie au sein du club de Galatasaray. La liste comporte trois (03) gardiens de but, huit (08) défenseurs, sept (07) milieux de terrain et huit (08) attaquants.

Selon le programme établi, les coéquipiers de Achraf Hakimi, vont d'abord affronter les Éléphants de Côte d’Ivoire, samedi 14 octobre, en amical à Abidjan (17h00 heure GMT), avant de recevoir le Liberia, trois jours plus tard c'est-à-dire le mardi 17 octobre au Grand Stade d’Agadir. Une confrontation qui compte pour le rattrapage de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe K.

Liste des Lions de l'Atlas

Gardiens de but

Yassine Bounou (Al Hilal)



Munir El Kajoui (Al Wehda)

El Mehdi Benabid (AS FAR)

Défenseurs

Achraf Hakimi (PSG)



Ayoub El Amloud (Wydad)

Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés)

Nayef Aguerd (West Ham)

Romain Saïss (Al Shabab)

Yunis Abdelhamid (Stade de Reims)

Noussair Mazraoui (Bayern Munich)

Yahya Attiat Allah (Wydad)

Milieux de terrain

Selim Amallah (Valence)



Ismail Saibari (PSV Eindhoven)

Amir Richardson (Stade de Reims)

Oussama El Azzouzi (FC Bologne)

Sofyan Amrabat (Manchester United)

Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille)

Bilal El Khannouss (KRC Genk)

Attaquants

Hakim Ziyech (Galatasaray)



Amine Adli (Bayer Leverkusen)

Ayoub El Kaabi (Olympiakos)

Youssef En-Nesyri (Séville)

Tarik Tissoudali (KAA La Gantoise)

Ibrahim Salah (Stade Rennais)

Amine Harit (Olympique de Marseille)

Abde Ezzalzouli (Bétis Séville)