Le rappeur Drake met une pause à sa carrière pour des raisons de santé

Le célèbre rappeur canadien, Drake, a récemment annoncé qu'il allait faire une pause d'un an ou plus dans sa carrière musicale, pour se concentrer sur sa santé. Des problèmes d'estomac ont été évoqués, mais le chanteur a tenu à rassurer son public en expliquant qu'il n'y avait rien de grave. Cette annonce est survenue le jour de la sortie de son huitième album, intitulé For All The Dogs, qui marque donc une pause dans sa carrière. Drake a également ajouté qu'il avait d'autres projets à réaliser, sans pour autant donner plus de précision.

