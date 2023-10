Côte d'Ivoire : lancement officiel de la rentrée des IFEF

Le directeur de cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE), Moussa Diarrassouba, a lancé le jeudi 12 octobre 2023, à la bibliothèque nationale du Plateau, la rentrée solennelle des Institutions de Formation et d´Éducation Féminine (IFEF), des structures socio-éducatives de bases, comme les Centres de Protection de la Petite Enfance (CPPE), des Centres d’Action Communautaire pour l’Enfance (CACE), les crèches, des garderies, des Centres Sociaux (CS) et des Centres d’Education Spécialisés(CES).

Côte d'Ivoire : les étudiants des IFEF reprennent le chemin des amphithéâtres

En effet, cette cérémonie a eu lieu sous les différentes consignes de la ministre Nassénéba Touré. Ainsi, à en croire le directeur de cabinet, le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veillera au développement des différentes activités et au renforcement de la capacité des différentes structures pour améliorer l’accès des population à des offres de service de qualité.

Par ailleurs, l'élaboration d´un plan de redynamisation des structures à travers les assises du travail social et le Forum des IFEF a été annoncée. Pour ce faire, la redynamisation des structures « passera certainement par un plan de réhabilitation des structures; la disponibilité de ressources humaines conséquentes; l’allocation de budget aux structures; la création des crèches et garderies au sein des IFEF, des CPPE, dans les marchés, les entreprises dans toutes les communes de Côte d’Ivoire ». Convie Koutouan.

En revanche, la remise des directives aux directeurs régionaux du MFFE, la célébration de 22 agents qui font valoir leur droit à la retraite, la remise d´agrément à 62 structures privées, l’autorisation d´enseigner à 88 personnes et l’autorisation à diriger à 49 personnes ont meublé l'événement.