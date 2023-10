Davido reconnaissant à Dieu pour la naissance de ses jumeaux

Davido est resté silencieux pendant un bon moment après la naissance de ses jumeaux. A la faveur d’un événement le dimanche 15 octobre, il a remercié Dieu qui lui a donné une paire de bébés après le décès tragique de son garçon de 3 ans en 2022.

Davido : ‘’J’ai perdu mon fils en octobre 2022 (...), mais Dieu m’a béni avec des jumeaux en octobre 2023’’

La vie de Davido a été bouleversée par la mort tragique de son fils, Ifeanyi Adeleke, qui avait 3 ans en 2022 dans la piscine de sa résidence du couple à Banana Island à Lagos. Cette situation dramatique a été aussi un choc terrible pour sa femme, Chioma Avril Rowland. Le couple est resté silencieux pendant un moment le temps de faire son deuil avant de faire des déclarations. ‘’Personne ne mérite ça. Et tout le monde sait que Chioma et moi ne méritons pas ça’’, déclarait-il des mois plus tard.

La star nigériane avait repris peu à peu le goût de la vie et repris les spectacles ainsi qu’à la réalisation d’un nouvel album. Il a puisé cette force-là par le soutien indéfectible de nombreuses personnes qui lui ont envoyé des messages. ‘’À un moment donné, je n’ai pas pu ouvrir mon Instagram pendant des semaines. Mais un jour, je demande qu’on m’amène mon téléphone. Je vérifie et j’ai vu des messages de toutes sortes de personnes dans le monde que vous ne pouvez pas imaginer. J’ai vu des artistes, des athlètes, des présidents, des hommes puissants de ce monde s’inquiéter pour moi. C’est une chose qui m’a vraiment rendu assez fort pour me relever, retourner en studio et faire ce que j’aime’’, disait-il.

Heureusement, un an après, Dieu est venu essuyer les larmes de Davido et de Chioma de forte belle manière. Les rumeurs folles annonçaient que la femme du chanteur avait mis au monde des jumeaux aux Etats-Unis. La confirmation est venue quelque temps plus tard avec la fuite de la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Lors d’un événement qui a eu lieu le dimanche 15 octobre aux Etats-Unis dénommé ‘’United Masters Select Con’’, l’interprète de la chanson à succès ‘’Skéléou’’, a décidé d’exprimer sa grande reconnaissance à Dieu pour la naissance de ses jumeaux. ‘’Quand ma femme et moi avions appris la nouvelle, nous étions en train de trembler. J’ai perdu mon fils en octobre 2022, il n’avait que 3 ans. Mais Dieu m’a béni avec des jumeaux en octobre 2023. J’étais sur le point d’abandonner. Oui un beau garçon et une belle fille sont revenus en double. J’ai gardé la foi même si c’était très dur. N’abandonnez jamais. Continuez à croire en Dieu’’, confie-t-il.