Burkina : Le boulevard Charles De Gaulle désormais baptisé Thomas Sankara

Au Burkina Faso, le boulevard du général Charles De Gaulle s'appelle dorénavant le boulevard Thomas Sankara. La décision a été annoncée le dimanche 15 octobre 2023 au cours d'une cérémonie en hommage à l'ancien capitaine burkinabè.

Burkina Faso : La junte honore la mémoire de Thomas Sankara

Dimanche 15 octobre 2023, le Burkina Faso a célébré la mémoire de feu Thomas Sankara, qui a été assassiné il y a 36 ans. "Feu capitaine Isidore Thomas Noël Sankara bénéficie d'un droit et privilège conformément au texte en vigueur. La journée d'hommage est célébrée chaque 15 octobre à Ouagadougou. Une cérémonie analogue peut-être organisée dans chaque région à l'initiative de son gouverneur", a laissé entendre Bassolma Bazié, le ministre de la Fonction publique.

À cette occasion, les autorités burkinabè ont fait savoir que le boulevard du général Charles De Gaulle change de nom et devient dorénavant le boulevard Thomas Sankara. Daouda Traoré, le vice-président du comité international Thomas Sankara, a salué cette décision du gouvernement burkinabè.

"Un jour exceptionnel pour Daouda Traoré, colonel major à la retraite et vice-président du comité international Mémorial Thomas Sankara. « Vous avez aussi décidé que l'ancien boulevard Charles de Gaulle porte désormais le nom de Thomas Sankara, le nom du citoyen burkinabè le plus célèbre au monde. Le nom qui drape ce boulevard du sceau de la dignité et de la souveraineté de notre peuple en adéquation avec notre histoire, notre esprit et notre âme aux convictions anti-impérialistes", s'est-il exprimé.

Ancien président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Isidore Noël Sankara a dirigé le pays du 4 août 1983 à son assassinat le15 octobre 1987 sur ordre de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré.