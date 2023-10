Côte d’Ivoire : Apoutchou National recadre un internaute

Apoutchou National s’est vu attaqué par un internaute dans un post après l’avoir aperçu avec des internationaux ivoiriens en train de promouvoir quelques chansons de son prochain album. L’influenceur-chanteur n’a pas hésité à recadrer cet internaute dans un long commentaire.

Apoutchou National replique à une attaque d’un internaute

L’influenceur-chanteur, Apoutchou National prépare la sortie de son tout premier album intitulé ‘’Lumière’’, prévue pour le vendredi 20 octobre prochain dans tous les bacs à CD du District d’Abidjan et de l’intérieur du pays. Celui qui se fait appeler aussi ‘’le Guide’’, a présenté officiellement cet opus le vendredi 13 octobre dernier à la presse et à de nombreuses personnalités dans les jardins de Voodoo Group à la Riviera 2.

Mais, avant de larguer cette oeuvre discographique aux mélomanes ivoiriens, Apoutchou National est à fond dans la pré-promotion où il s’est rendu à l'hôtel des Eléphants de Côte d'Ivoire avant le match amical contre le Maroc le samedi 14 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Ayant mis à contribution quelques professionnels pour booster sa nouvelle production musicale avec des vidéos, un internaute a décidé de l’attaquer dans un post rapporté par une plateforme dénommée affairage.ci sur Facebook. "Il faut empêcher ce Gros monsieur et toutes ces personnes qui n'apportent absolument rien à la sélection nationale d'avoir accès à l'hôtel des joueurs pendant la CAN,trop de laisser aller dans cette fédération. Les footballeurs ne sont pas là pour faire la promotion de vos albums,si tu es talentueux pas besoin de faire toutes ces grimaces ton talent vendra ton album’’, pouvait-on lire.

La réponse du fils de la comédienne et productrice de films, Brigitte Bleu, a été immédiate dans un long commentaire sous la publication. ‘’Très bien dit d’abord je te dis merci pour cette considération envers ma petite personne. Cela prouve vraiment que je suis très important. La plupart des footballeurs sur les images sont des amis et de la même manière que les footballeurs valorisent la Côte d’Ivoire c’est de cette même manière que je le fais. Sache que je comprends ta situation si tu avais la possibilité d’aller les croisés et faire la promotion d’une de tes activités, je pense bien que tu aurais fait plus que moi’’, répond-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Mais, bon vous n'avez que vos bouches pour critiquer et non encourager. Je suis un artiste et toutes choses qui pourraient contribuer à la promotion de mon album ou de ma musique j’ai le droit de la saisir. Maintenant pour le reste cela t’engage à toi. Y’a pas un footballeur dans ce pays là qui vas dire que moi je lui ai déjà demander de l’argent. Je manque de rien et si tu ne le sais pas je suis Apoutchou National le Guide et contrairement à toi j’ai un travail qui me permet de subvenir à mes besoins et aussi aider les autres quand je peux’’. L’influenceur-chanteur en a profité pour donner rendez-vous à tous ses fans le vendredi 20 octobre prochain pour la sortie officielle de son album de 12 titres tout en disant simplement : ‘’Le reste, c’est Dieu’’, à l’internaute.