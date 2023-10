Côte d'Ivoire-Éducation : Mariatou Koné et les syndicats se parlent

Au cours d'une rencontre avec les syndicats et le personnel d'encadrement, le lundi 16 octobre 2023, Mariatou Koné, les a exhortés à oeuvrer pour un climat scolaire apaisé. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a souhaité que l'année scolaire ne soit pas perturbée par des violences.

Mariatou Koné aux syndicats : "Continuez donc à vous impliquer"

L'objectif de la rencontre entre Mariatou Koné et les représentants syndicaux et le personnel d'encadrement au Centre national des matériels scientifiques (CNMS) le lundi 16 octobre 2023 était de poursuivre et renforcer le cadre de concertation pour un environnement sain et apaisé ainsi que la credibilisation des diplômes ivoiriens à l’extérieur.

"Je tenais à vous féliciter pour votre engagement dans ce sens. C'est grâce à cette école apaisée que nous respectons le quatum horaire, que nous arrivons à tenir l'année scolaire dans le temps. Continuez donc à vous impliquer. À faire de votre mieux pour ne pas que le cadre scolaire ne soit plus perturbé par les violences et les perturbations de cours", a déclaré la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

De leur côté, les syndicats et le personnel d'encadrement ont indiqué avoir parfaitement cerné les attentes de la ministre ivoirienne. "C'est tout ce que nous souhaitons : Prendre une part très active dans l'amélioration de notre système éducatif. Cela ,nous le savons, ne peut se faire que dans un dialogue permanent avec la tutelle, exactement comme l'a initié madame la ministre", a dit en leur nom Jerôme Ourizalé.

Les échanges ont également porté sur la bonne collaboration entre les directions centrales et les partenaires sociaux, le profil de carrière, les questions d'ordre financier et l'usage des manuels scolaires.