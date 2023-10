Côte d’Ivoire : John Jay s’est marié

Cela des années que John Jay partage la vie de sa compagne qu’il appelle affectueusement Kity. Dans un post et une photo sur sa page, le célèbre producteur et animateur télé s’est marié après plusieurs années de vie avec sa chérie.

John Jay s’est uni pour la vie à Kity

Le producteur et animateur télé de renom, John Zaïbo Jay est un homme qui nage dans le bonheur inouï actuellement. Et comme l’adage qui dit lorsque tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur, colle bien à cet homme de média célèbre. Une publication sur la page Facebook du présentateur de l’émission ‘’Y’a problème’’, sur Life TV, ce jeudi 19 octobre en dit long. ‘’L'amour n'existe pas,il existe des preuves d'amour.....Kity ma chérie, je t'aime comme j'aime, ma Côte d'Ivoire de cœur.....’’, écrit-il.

Une photo de couverture sur sa page Facebook avec une belle femme en robe de mariée explique bien le sens fondamental de son post. John Jay s’est passé la corde au cou avec l’élue de son cœur. Il n’a pas précisé quand il s’est marié, mais les quelques qui circulent sur les réseaux sociaux montrent bien qu’il y avait les proches et quelques privilégiés du couple présents à cette union.

Il y a six ans en arrière, l’initiateur de la célèbre émission ‘’Du coq à l’âne’’, qui est aujourd’hui diffusée sur les écrans de la chaîne Life TV, dans une interview dans les colonnes de Top Visages, qu’il avait une compagne qu’il aime et qu’il adore. ‘’Nous sommes ensemble depuis 6 ans. C’est vraiment cette femme-là qu’il me faut. Et je vais l’épouser bientôt, pour lui prouver encore mon amour. J’attends tout simplement que mes activités repartent, comme je le souhaite pour que je passe devant le Maire. Cela fera aussi plaisir à mes deux filles et à ma fille adoptive. Vous savez, ma compagne, je l’appelle “Bori bana” (NDLR : la course est finie). Pour lui dire qu’elle est mon “terminus”’’, disait-il. Voilà aujourd’hui que John Jay est effectivement arrivé à la gare avec dulcinée.