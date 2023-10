Côte d'Ivoire : Un atelier pour un "planteur nouveau" initié à Yakro

"Un Planteur nouveau", tel est le projet qu'entend mettre en oeuvre Guilgal Agri Négoces en organisant un atelier de formation des coopératives agricoles, les 29 et 30 octobre 2023, à Yamoussoukro. A travers ces séances de renforcement de capacité, cette start up entend donner un souffle nouveau au monde paysan en lui octroyant des moyens nécessaires pour se sortir davantage de l'informel et de la précarité.

"Un Planteur nouveau" : Un modèle économique innovant aux planteurs

"Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture". Telle est la ligne de conduite longtemps entretenue par le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, en se reconvertissant lui-même en paysan. Même si l'agriculture demeure un maillon essentiel de l'économie ivoirienne, il n'en demeure pas moins que les planteurs apparaissent comme le parent pauvre de ce secteur.

C'est donc pour pallier cette insuffisance criante que Guilgal Agri Négoces a organisé, à Yamoussoukro, un séminaire de renforcement des capacités des coopératives agricoles sur la gouvernance associative et les agences du financement de son projet incubateur "Projet un Planteur nouveau (PUPN).

Manque de garantie pour cautionner les prêts financiers, méconnaissance du secteur agricole pour la plupart des financiers, absence des professionnels du secteur agricole dans les instances de décision d'octroi de prêts, retard dans l'octroi des prêts ou échec répété dans la recherche de financement, risques liés aux incertitudes climatiques qui rendent les prévisions des récoltes improbables... Voici autant de difficultés qui minent le monde agricole, et auxquelles Véhi Loua Jocélyn, gérant de Guilgal Négoces, entend apporter, avec l'appui de ses partenaires, des solutions idoines par la proposition d'un modèle économique innovant aux planteurs.

Aussi, à travers le PUPN, la star up envisage d'améliorer la qualité de vie des producteurs et leur famille par l'accès aux soins de santé adéquats, booster les rendements agricoles par l'accès des intrants agricoles de qualité et un cadre technique adapté, offrir aux coopératives agricoles plusieurs lignes de crédits de financements pour les rendre plus efficaces dans l'exercice de leurs activités, trouver par ailleurs des débouchées pour la commercialisation des produits agricoles dans le cadre du commerce équitable.

C'est dans cette optique que Guilgal Agri Négoces organise deux jours de formation dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire en cette fin du mois d'octobre. "Organisation des sociétés coopératives", "Gestion financière des coopératives agricoles", "Audit de lignes de crédit coopératives agricoles cacao et hévéa" et "Présentation du 'Projet un Planteur Nouveau' (PUPN). Voici donc les quatre modules qui seront décortiqués par des experts et formateurs rompus dans leurs domaines de compétence.

Il faut noter que ce projet rentre dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut le bonheur et le bien-être de chaque Ivoirien. Véhi Jocélyn et Guilgal Agri Négoces peuvent à juste titre se réjouir de bénéficier de l'appui institutionnel. En témoigne les encouragements du secrétaire général de la préfecture de Yamoussoukro, qui a ouvert les assises en ces termes : "Je vous souhaite une bonne formation et je déclare ouvert le séminaire de renforcement des capacités sur la gouvernance associative et les exigences du financement du 'Projet un Planteur Nouveau' PUPN."