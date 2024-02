La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert ce vendredi 9 février, la billetterie pour la petite finale et la finale de la CAN 2023 entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

CAN 2023 : les billets de la finale disponibles

Ce dimanche 11 février, la Côte d’Ivoire va affronter le Nigeria en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023. Cet ultime match de la compétition sera jouera au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. A moins de 72H de cette finale, la CAF a ouvert la billetterie. Les billets de la petite finale sont égalements mis en vente. Ils s’agit des deux derniers matchs de la compétition.

« Les billets de la finale et la petite finale de la CAN 2023 seront mis en vente par la CAF et disponibles à l’achat uniquement en ligne à partir de ce vendredi 9 février », a annoncé le COCAN. Les billets sont en vente sur le lien http://can2023-tickets.com. Ils sont également disponibles dans les points de vente à Abidjan.