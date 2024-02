L’Assemblée Générale Élective (AGE) de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), doit se tenir initialement le 21 mars prochain. Mais, des nouvelles dates ont été arrêtées lors d’une réunion d’informations le mercredi 21 février à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan au Plateau. Des Maires de Côte d’Ivoire ne sont pas d’accord avec cette proposition.

L’UVICOCI secouée par une crise

Des membres de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), se sont retrouvés le mercredi 21 février sur convocation du président de la faîtière, le Maire de la commune d’Attécoubé, Paulin Claude Danho à la salle Félix Houphouët-Boigny à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan au Plateau. Cette rencontre avec des gestionnaires des cités ivoiriennes était une réunion d’informations en vue de retenir une date de la prochaine Assemblée Générale Élective (AGE) de l’UVICOCI.

Tout d’abord, une brève présentation de l’union a été faite par Harlette Badou Kouamé-N’Guessan, secrétaire générale et par ailleurs, Maire de la commune d’Arrah. A sa suite, le président Paulin Claude Danho dans sa déclaration a indiqué une probable rencontre des Maires de Côte d’Ivoire avec le Président de la République, Alassane Ouattara le 11 mars prochain à Yamoussoukro et fait savoir que l’AGE qui doit se tenir initialement le 21 mars prochain ne pourra pas se tenir. Pour cause, les carêmes chrétiens et musulmans, la non-cotisation de plus de 100 communes et les obsèques de l’ancien Président du PDCI-RDA et ancien Président de la République, Henri Konan Bédié.

PUBLICITÉ

Par la même occasion, des nouvelles dates ont été arrêtées du 9 au 11 mai prochain à Yamoussoukro. Dans un premier temps, les deux premiers jours seront consacrés à un séminaire de renforcement des capacités des élus locaux et le dernier jour de l’AGE. Cette proposition de nouvelles dates n’a pas été approuvée par de nombreux Maires présents. Il y a eu un véritable cafouillage dans la salle entre des élus désireux de l’application strict des textes et ceux qui ne veulent pas respecter les statuts et règlements de l’UVICOCI. D’ailleurs dans l’article 25 est claire là-dessus et qui dit seul une AGE peut décider du report de l’élection et de la possibilité des Maires non à jour de leur cotisation de voter.

Cependant, étaient présents à cette réunion d’informations 48 Maires sur les 201 que compte normalement la faîtière. Toutefois, le mandat actuel du Président de l’UVICOCI prend fin le 21 mars prochain et doit être remis à l’appréciation le 21 mars prochain de tous les membres de l’UVICOCI.