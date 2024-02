Au Niger, les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie – CNSP ont mis fin aux fonctions des Consuls Honoraires du pays dans plusieurs pays à l’étranger. L’annonce a été faite mercredi 21 février 2024, à travers un arrêté signé du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des nigériens à l’extérieur.

Les fonctions de Consuls Honoraires du Niger à l’étranger interrompues par le CNSP

Ils sont au total 26 Consuls Honoraires du Niger en fonctions dans 20 pays étrangers que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie – CNSP de stopper. Selon l’arrêté n°19/MAEC/NE/DGAJ/C/DAC du 21 février 2024, cette mesure a été prise par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des nigériens à l’extérieur, Yaou Sangaré Bakary, pour des nécessités de service.

La note précise que les Consuls Honoraires du Niger, rappelés, sont en fonction dans les pays de trois continents. Au niveau de la zone Afrique, on note six (06). Le CNSP a également préféré écourter la mission de 13 et 7 Consuls Honoraires respectivement en Europe et en Asie. Ainsi, les personnalités impactées par la présente mesure sont celles dont les noms suivent :

Zone Afrique

M. Ahmed Sahnoun -Tunisie;

M. Matamba Jacob-Malabo (Guinée Equatoriale);

M. Aminou Elhadji Abachė- Bissau (Guinée Bissau);

M. Ali Oumarou Moumouni- Nairobi (Kenya);

M. Boubacar Souleymane – Parakou (Bénin);

Dan Poulo Baba Mousa – Cape Town (Afrique du Sud);

Zone Europe

M. Angelo Pineli – Naples (Italie);

M. Stenberg Hans Johan- Stockholm (Suède);

M. Frédéric Berthoz – Marseille (France);

M. Jean Pierre de Decker- Flandres (Belgique);

M. Nils Arne Nesslay- Olso (Norvège);

M. Raine Rafael Luomanen- Helsinki (Finlande);

M. Fatih Bora Istanbul (Türkiye);

M. Musa Sahin – Bursa (Türkiye);

M. Andrito De Almeida – Lisbonne- (Portugal);

M. Michelis Massimo – Principauté de Monaco;

M. Ousmane Daouda Laminou Stuttgart (République Fédérale d’Allemagne);

M. Joseph Musembula Tete Leknès (Norvège);

M. Michel Khan-Strasbourg (France);

Zone Asie

M. Gary N. Hariela Hong-Kong (République Populaire de Chine);

Mme. Mohan-Irène Jiang- Macao (République Populaire de Chine);

M. Arun Naraindas Lalwani- Mumbai (Inde);

M. Rajendra Khandelwal-Calcutta (Inde);

Dr. Jassu Mal T Leemani- Karachi (Pakistan);

M. Illo Kaza Ibrahim – Tokyo (Japon).

M. Muhammad Ullah – Islamabad (Pakistan).