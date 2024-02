Après ses déclarations à polémique à son arrivée en Côte d’Ivoire pour la CAN, l’influenceuse camerounaise, Mayole Francine attaquée encore pour une sortie inappropriée.

Mayole Francine : ‘’Je suis prête à tout arrêter pour l’homme de ma vie’’

L’influenceuse camerounaise, Mayole Francine, avait créé une grosse polémique sur la toile à la faveur de la CAN 2023 qui s’est déroulée du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d’Ivoire. Elle a déclaré à travers une vidéo à son arrivée dans la capitale ivoirienne, Abidjan pour participer à la compétition continentale qu’il y avait de la poussière dans les rues de commune huppée de Cocody.

Retournée dans son pays, elle a été invitée à l’émission ‘’Paroles de femmes’’, diffusée sur la chaîne privée camerounaise Equinoxe TV pour parler du sujet : ‘’Vie de stars : l’envers du décor’’. Une fois de plus, Mayole Francine a fait parler d’elle avec ses propos. ‘’Je suis née à Laquintinie. J’étais très brillante à l’école. J’ai eu un bac A en 2011. Actuellement, je suis célibataire […]. Je veux franchement un homme, comme mon père, mon frère, avec qui je vais parler. Mon mari mon combat. S’il me demande d’arrêter ce que je fais, je laisse […]. Je suis prête à tout arrêter pour l’homme de ma vie’’, dit-elle.

Cette sortie médiatique de l’influenceuse a offusqué des personnalités publiques au Cameroun. L’influenceuse camerounaise du nom de Ruby la millionnaire est montée au créneau pour répondre dans un commentaire et conseillé aux femmes : ‘’Ne laissez jamais votre travail pour un homme. Je dis bien jamais ! Ton travail est ton premier mari’’.

Elle est suivie dans la même logique que la chroniqueuse camerounaise, Binkù. ‘’Lorsque tu construis ta réputation sur de bonnes bases, lorsque tu exerces un métier avec détermination et projections, lorsque tu n’arraches ni n’envoûtes pas les hommes pour t’en sortir, tu sais que l’homme de ta vie t’aimera aussi pour ces qualités. Tes valeurs, ta détermination et concentration au travail, ta vision et tes objectifs… Tous contribuent à sucrer et à renforcer ses sentiments’’, avance-t-elle.