Le Projet d’urgence et d’appui à la sécurité alimentaire (PU-ASA) bénéficiera d’une enveloppe financière de 13 400 000 francs CFA, a dit Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement.

Côte d’Ivoire : 13 milliards de FCFA pour le Projet d’urgence et d’appui à la sécurité alimentaire

Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement de Côte d’Ivoire, a annoncé le mercredi 28 février 2024 que l’État ivoirien a conclu un accord de prêt portant sur la somme de 13 400 000 francs CFA en vue du financement du Projet d’urgence et d’appui à la sécurité alimentaire. L’accord a été conclu le 9 novembre 2023.

« L’objectif global du projet est d’améliorer la production, la valorisation et la distribution des produits agricoles et aquacoles, en vue d’assurer la couverture des besoins nationaux et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables avec l’acquisition, en quantité, d’engrais, de semences et de plants de qualité, ainsi que l’adoption de technologies agricoles et aquacoles innovantes », a soutenu le porte-parole du gouvernement.

Le Projet d’urgence et d’appui à la sécurité alimentaire devrait permettre l’acquisition de 200 000 rejets parés, de 3 millions vivo plants de banane plantain, de 500 000 boutures de manioc, de 2 000 tonnes d’engrais en faveur des filières banane plantain et maraichère, de 400 tonnes de semences maraichères et de 200 cages flottantes au profit des pisciculteurs, ainsi que la réhabilitation de 350 fermes piscicoles.