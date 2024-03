Ce 16 mars 2024, la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), a fêté ses trente (30) ans à Bangui en Centrafrique. Faustin-Archange Touadéra, Président en exercice de la Communauté, est resté sur sa faim en matière des avancées. Il préfère parler, «de nombreux défis » à relever.

Le Président Centrafricain parle prioritairement des questions, « de la libre circulation, sans entraves, des personnes, des biens et des services » dans la zone CEMAC. Ces questions touchent aussi, « la problématique du droit d’établissement qui est liée au droit de résidence », a regretté Faustin-Archange Touadéra.

Un autre défi auquel fait face l’espace Communautaire rappelle Faustin-Archange Touadéra, est « d’ordre sécuritaire ». Il attire en conséquence, « l’attention de la commission, sur la nécessité d’intégrer cette problématique des questions sécuritaires dans ses actions ». Ainsi, il invite « toutes les institutions concernées, de tout mettre en œuvre pour vernir au bout de ces entraves ». Des entraves qui, « fragilisent encore notre marche commune vers une intégration totale », explique le président Centrafricain.

En ce qui concerne les solutions, Faustin-Archange Touadéra sollicite, « la promotion de l’économie numérique ». Car selon lui, « deux générations de projets intégrateurs ont été soumis aux partenaires financiers, lors des tables rondes organisées à Paris » en Octobre 2022 et novembre 2023. Ces projets, estime le président Centrafricain, peuvent contribuer, à « la libre circulation des personnes et des biens » dans l’espace CEMAC.

En ce qui concerne les avancées significatives, elles sont beaucoup plus visibles sur le plan économique. Par exemple, la question « de mobilisation des ressources pour le fonctionnement et le développement économique et social » de la Communauté est rassurante grâce, au mécanisme mis en place, a indiqué Faustin-Archange Touadéra.

Au niveau de la Communauté aussi, « la croissance à moyen terme devrait augmenter progressivement à 3,5% », selon le président Centrafricain. Cette progression résulte, « d’une reprise plus dynamique du secteur hors pétrole », avait précisé Faustin-Archange Touadéra. En parallèle, « les reformes visant à améliorer la gouvernance, la transparence et l’environnement des affaires devraient commencer à porter leurs fruits », avait indiqué le Président en exercice de la CEMAC.

En somme et selon lui, le bilan sur le plan macro-économique est positif avec, « une amélioration ces dernières années de ses principaux agrégats ». A ce jour, seules les innombrables « empreintes en matière d’intégration », doivent être renforcées, avait indiqué Faustin-Archange Touadéra.

Il faut savoir, que la CEMAC a été créée le 16 mars 1994, au lendemain de la dévaluation du Franc CFA. La CEMAC constitue, un espace économique intégré, émergent où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance. Elle est composée de six Etats membres que sont, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. Le siège de la CEMAC est logé à Bangui en Centrafrique. La CEMAC est dirigée grâce à une présidence tournante et cette année, la présidence en exercice revient à la Centrafrique.