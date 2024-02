On sait désormais qui se cache derrière la mascotte de la CAN 2023. Il s’agit de Jaures Say, un jeune ivoirien diplômé de l’INSAAC.

Jaures Say, la mascotte de la CAN 2023

La Coupe d’Afrique des Nations a eu lieu du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. La compétition a séduit tant par le jeu sur le terrain que le spectacle hors de l’aire de jeu. La mascotte de la CAN 2023 a joué un véritable rôle dans la réussite de la fête du football africain.

En effet, dénommée « Akwaba », la mascotte de la CAN 2023 a apporté de la joie, de la gaieté et de l’ambiance durant la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. L’homme qui se cache derrière la mascotte n’est autre que Jaures Say, un diplômé en danse de l’INSAAC (Institut national des arts et de l’action culturelle). Il est membre de la compagnie de danse « Moayé Ivoire ». Jaures Say est également un ancien élève du Collège Offoumou Yapo de Yopougon.

PUBLICITÉ

La mascotte de la CAN 2023 a été officiellement dévoilée le vendredi 7 juillet 2023 au cours d’une cérémonie en présence de Kandia Camara Kamissoko, représentant le Premier ministre d’alors Patrick Achi.

À cette occasion, François Albert Amichia, président du COCAN (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations) a fait savoir que la mascotte n’est pas seulement l’élément d’identité visuelle, mais elle est aussi un catalyseur de l’attractivité de la CAN 2023 aux plans social et économique.