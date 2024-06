75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire affronte le Kenya ce mardi 11 juin au Bingu national Stadium de Lilongwe au Malawi. Pour cette rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Emerse Faé a dévoilé son 11 entrant.

Mondial 2026 (Q) : le 11 entrant ivoirien face au Kenya

Privée de Sébastien Haller, blessé, la Côte d’Ivoire va défier les Harambe Stars du Kenya pour le compte de la 4e journée des éliminatoires. Pour tenter de poursuivre le sans-faute après trois victoires en trois journées, Emerse Faé a misé sur un onze remanié.

Lazare Amani, Willy Boly, Emmanuel Lath vont débuter au même titre que la pépite de Brighton, Simon Adinga, meilleur jeune joueur de la CAN 2023. Pour les Éléphants, l’objectif est clair : enchaîner une quatrième victoire de rang pour faire un pas encore plus vers le ticket qualificatif pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.